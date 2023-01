To všechno má negativní vliv na klima ve společnosti. Ve čtvrteční premiérské debatě Deníku o tom přesvědčivě hovořil Petr Fiala. Jakmile převládne pocit, že někteří jsou si rovnější a právo platí jen pro bohaté, kamarády vlivných osobností nebo pro ty, kteří zrovna třímají mocenské kormidlo, pohltí lidskou mysl nebezpečná frustrace z křivdy.

Nevolíme monarchu

Zemanův pardon pro Baláka či Nečasovou asi spoustu občanů pohoršil, ale podivnou libůstku starého muže, který vždy dokázal ochránit své spolupracovníky či pochlebovače, berou jako jeho osobní charakterové selhání.

To, co opravdu lidi trápí, je délka vyšetřování a soudních přelíčení, byť data dokládají, že situace se pozvolna lepší. Státním zástupcům nepochybně nejdou k duhu kauzy, které posílají před tribunál, ačkoli důkazy jsou chabé. Jako v letitém případu Vlasty Parkanové.

Někteří politici ODS se nikdy nezbaví vzteku na Roberta Šlachtu a Ivo Ištvana kvůli zásahu na Úřadu vlády, ale nemělo by je to ovlivnit, až budou projednávat zákon o státním zastupitelství. Mimochodem pro ministra spravedlnosti Pavla Blažka to bude po deseti letech druhý pokus. A už už to vypadalo, že bude chtít protlačit znění, kdy by vláda opět mohla nejvyššího žalobce odvolat bez udání důvodu. Jen tak. Naštěstí to přes koaliční partnery ODS neprošlo. Blažek se tak bude moci soustředit na opravdu zásadní úkol: přijetí nového trestního řádu a trvalé snižování počtu vězňů. Úspěchem není zavřít co nejvíc provinilců, ale dát jim šanci k nápravě. Nejlépe na svobodě.