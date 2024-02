Kateřina Perknerová | Foto: Deník

Včera se čeští zemědělci zapojili do evropského protestu proti opatřením, jež podle nich dusí jejich podnikání. Jde především o neúnosnou byrokratickou zátěž, nedomyšlenou dotační politiku a přísná ekologická omezení prosazovaná Evropskou komisí. Vláda s nimi v mnoha ohledech souzní.

Čtvrteční harmonii ovšem předcházela pondělní akce, kdy se do Prahy sjelo několik set farmářů na traktorech. Jak pak někteří z nich konstatovali, demonstrace jim byla „ukradena“. A to proruskými aktivisty, organizátory protivládních shromáždění. Pravda je, že si protest zemědělci ukrást nechali a stali se štítem, který přes sebe vystrčili lidé typu Jindřicha Rajchla nebo Daniela Sterzika. Přesto se nejčastěji skloňuje jméno majitele agrárního kolosu Rabbit Zdeňka Jandejska. Ten prosazuje odstoupení od Green Dealu, potravinovou soběstačnost a nelíbí se mu krácení dotací velkým farmám.

Cermat a stát v nedbalkách

Nic z toho mu nebrání pořádat traktorovou road movie. Úspěšný podnikatel ovšem jako šéfdemonstrant zcela propadl. Miliardář v čele chudnoucích farmářů je nonsens. Ublíženecké fňukání místo tvrdě nastolených reálných požadavků je nonsens.

Jediným reálným výsledkem jeho snahy je gesto majitele Rohlíku.cz Tomáše Čupra, který vylistoval výrobky Rabbitu. Poslanec ODS Marek Benda to ocenil jako skvělou odpověď na pondělní blokádu. Jiní se hněvají, že to byl akt nespravedlivé segregace. Nesmysl. Jak před pár lety uvedl ve svém nálezu Ústavní soud, podnikatel v demokratické společnosti má právo odmítnout klienty též z ideových důvodů. I proto, že se mohou obrátit na řadu dalších poskytovatelů podobných služeb či odběratelů. Zdeněk Jandejsek to risknul a neuspěl. Farmáři s reálnými problémy by se ale s ním svést neměli.