Většina politických lídrů a soupeřů Andreje Babiše v prezidentské volbě komentovala rozsudek v kauze Čapí hnízdo jako holý fakt a potvrzení nezávislosti soudu. Coby nestranná pozorovatelka si mohu dovolit jít dál. Ačkoli ještě nevíme, zda se státní zástupce odvolá, jsem velmi ráda, že Andrej Babiš jde do souboje o hlavu státu jako člověk, který podle prvoinstančního verdiktu nespáchal trestný čin. Opak by byl dehonestací výběru prezidenta.

Asi jsem nebyla sama, kdo byl přesvědčen, že obžalovaný člověk do voleb tohoto typu jít vůbec neměl. Chyba. Soudce Jan Šott nám dal lekci, neboť kdyby Babiš podlehl tlaku veřejnosti a médií, dnes by jako nekandidát mohl tlouci hlavou o zeď. Byl si jist svou nevinou, vydržel a dnes sklízí ovoce.

Kauza Čapí hnízdo: Soud zprostil obžaloby Babiše i Nagyovou

Podobnou radost z vývoje situace nemohou mít vyšetřovatelé a žalobci. Babrali se šest let s kauzou, která se stala v letech 2008 až 2009. Žalobce Jaroslav Šaroch nejprve trestní stíhání většiny podezřelých zastavil a teprve na pokyn nejvyššího státního zástupce vrátil Babiše a Janu Mayerovou Nagyovou do hry. A poslal je, podle mě sám nepřesvědčen o jejich vině, k soudu. Jeho původní argumenty, které mluvily o tom, že nebyl porušen zákon a nešlo od počátku o účelovou žádost o dotaci, Šott potvrdil. Možná se převádělo, vyvádělo a vracelo záměrně, ale důkazy pro to nejsou.

Andrej Babiš snad přestane mluvit o polistopadovém kartelu, alespoň v souvislosti s Čapím hnízdem a prezidentskou volbou. Sám už uvedl, že pondělní rozhodnutí Jana Šotta potvrdilo nezávislost justice a vítězství spravedlnosti. Za slova o politickém procesu se omluvil. Teď může donekonečna opakovat: Vidíte, já vám celou dobu říkal, že jsem nic špatného neudělal.

Kauza Čapí hnízdo končí, uvedl Babiš. Za slova o politickém procesu se omluvil

Jak ovšem podotknul premiér Petr Fiala, „politické zápasy se odehrávají ve volbách, nikoli u soudu“. A co se tedy stane u nich? Babišovo voličské jádro to nijak výrazně neovlivní, byť právě ztratil gloriolu mučedníka. Může to ale mít vliv na příznivce dalších uchazečů o Pražský hrad.

Mám za to, že sympatizanty Josefa Středuly ani nenapadne dát hlas Danuši Nerudové, kterou podpořila vládní koalice Spolu. Hlavně levicově naladění zaměstnanci nemají moc komu fandit. A letos se jim paradoxně nabízí jako nejlogičtější volba miliardář Andrej Babiš.