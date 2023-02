Na první pohled je nemorální umožnit ruským a běloruským sportovcům účast na největší sportovní události. Putinův režim začal nespravedlivou a nezákonnou válku na Ukrajině. Vede ji podle, terorizuje civilisty a jeho vojáci páchají zločiny. Lukašenko tomu poněkud v závětří tleská a podporuje to.

Jenže ono to tak úplně jednoznačné není. Mezinárodní olympijský výbor, „majitel“ her, může rozhodnout i opačně. Jsou snad sportovci zodpovědní za kremelského vládce? Inu, řekne se, nějaký podíl viny mají, když neprotestují a zvlášť ti, kdo pocházejí z armádních oddílů. Nuže, pak měl i Zátopek zodpovědnost za střelbu na hranicích a na justičních vraždách.

Ruští a běloruští borci by pravděpodobně nestartovali pod svou vlajkou a se znakem své země na prsou. Však už to známe. Rusové tak byli potrestáni už dávno za dopingovou aféru. Jenže je to zástěrka. Každý přeci ví, co je ten „výběr“ zač. Mluví to jako Rus, chová se to jako Rus, obléká se to jako Rus – co to je? Rus.

Řekněme, že olympijský výbor dá ruské výpravě šanci. Mají státy, které podporují Ukrajinu, hry bojkotovat? Symbolicky by vyjádřily, že podle jejich názoru sportovci ze země, která vede zločinnou válku, na olympiádu nepatří. Jenže nestačí o tom jen silně mluvit a domáhat se změny pravidel? Je nutné brát vlastním reprezentantům životní šanci? Bojkot neuškodí Putinovi, ale bojkotujícím zemím. Nic neřeší.

Rozhodování je to svízelné.

Na druhou stranu je tato debata, jakkoli podstatná a zajímavá, poněkud předčasná. Před rokem touhle dobou jen málokdo věřil, že tanky a letadla s písmenem „Z“ vytáhnou na Kyjev. Za rok a půl může válka skončit nevýhrou útočníků a jakž takž spravedlivým mírem. Možná ale bude vše ještě horší než teď a úvahy o olympiádě půjdou úplně jinou cestou.