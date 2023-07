Kateřina Perknerová | Foto: Deník

Nic nepotvrzuje obtížnost koaličního vládnutí víc než kroky Fialovy vlády v oblasti sociální politiky. V pětičlenné konstelaci musí premiér balancovat jako provazochodec na laně. Tu krůček doprava, tu doleva. Třeba rodičovský příspěvek se naposledy zvedal v době hojnosti před třemi lety, a to z 220 na 300 tisíc korun na jedno dítě. A před sněmovními volbami politici ještě rozhodli, že komu se narodí další potomek před dočerpáním peněz, o zbytek nepřijde. Pak přišla krize a štědrosti byl konec.

Piráti neuspěli s návrhem, aby tato dávka byla valorizována. Právě proto, že zůstává fixní, bez ohledu na inflaci, jde jen o omezenou míru podpory mladých rodičů. Dupli si ale lidovci a prosadili aspoň jeho zvýšení. Těch padesát tisíc navíc bude milým přilepšením, ale ruku na srdce, představuje to zhruba dva a půl měsíčního nájmu za třípokojový pražský byt. Délka rodičovské dovolené se nemění, avšak příspěvek bude možné čerpat jen tři roky. To je rozumný krok k povzbuzení návratu matek na trh práce. Spolu se zavedením sousedského hlídání dává logiku.

Tu naopak nedává úlitba strážci státní kasy v podobě nastavení nové výše dávky až pro děti narozené po 1. lednu příštího roku. Pakliže si ratolest pospíší a vyklube se na svět na Silvestra, má smůlu. Nedostane navíc ani korunu. Když totéž postihlo maminky v roce 2020, láteřila opozice tak mocně, až z toho byl Andrej Babiš a především Jan Hamáček celý opocený. Teď se stane totéž v bleděmodrém, ovšem pod taktovkou ODS a jejího předsedy Petra Fialy.

Zřejmě došly nejen finance, ale též rozum. Pokud se přilepšení nemá týkat všech mrňat do tří let věku, měla to vláda nechat být. Protože tohle fakt nebude spravedlivé. Tedy připustíme-li, že děti se nerodí z lásky a touhy po zachování rodu, nýbrž také podle toho, kolik má kdo na účtě. Bohužel, dnes hraje roli i to.