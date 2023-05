Martin Komárek | Foto: Deník

Děkan Národohospodářské fakulty pražské Vysoké školy ekonomické Miroslav Ševčík má pořád podporu akademického senátu. Přitom seznam jeho „hříchů“ křičí do nebe. Nazval premiéra Petra Fialu hňupem, účastnil se několika národoveckých demonstrací, kde zněly silně proruské názory. Nakonec se ocitl v davu, který chtěl strhnout z Národního muzea ukrajinskou vlajku.

To namíchlo i rektora VŠE a vyzval Ševčíka k rezignaci. Sám děkan tvrdí, že se mezi strhávače vmísil shodou okolností. Pro obecenstvo to nezní příliš věrohodně. Není to dost na to, aby byl vykopnut ze staroslavného křesla?

Řidiči bili aktivisty

Pro většinu studentů a kolegů nikoli. Přitom ti vše vidí blíže než veřejné osobnosti, které žádají exemplární trest. Je akademický senát slepý, nebo jsou věci jako obvykle jinak, než se na první pohled jeví?

S děkanovými názory nemusíme souhlasit. Můžeme je dokonce považovat za manipulaci s fakty. Jenže nebyl premiérův předvolební slib o tom, že nezvýší daně také manipulací s fakty? Svoboda slova stojí výš než třeba oprávněné rozhořčení. Dnes se pohoršujeme nad Ševčíkem, zítra se někdo bude pohoršovat nad námi. Každý musí mít právo hlásat své názory, i když mě odpuzují.