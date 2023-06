Martin Komárek | Foto: Deník

Na úvod prohlašuji, že jsem proti jakémukoli násilí na ženách. I proti sexuálnímu nátlaku, který přesahuje běžné loudilství. Dokonce si na rozdíl od senátorky Daniely Kovářové myslím, že se dívka může v kalhotkách vyspat v chlapeckém bytě, aniž by byla obtěžována.

Ale k věci. Zpěvák skupiny Rammstein Till Lindemann je vyšetřován, že lákal dívky do šatny za účelem sexu a prý je zdrogoval, aby dosáhl svého. Rammstein je kapela, která zpívá rockové chorály a pořádá obrovské světelné show. To jí vyneslo světovou slávu, nechutné peníze a postavení hvězd.

K velkým rockovým kapelám vždy patřily gruppies. Dívky, které házely a házejí na pódium kalhotky a podprsenky a jejich ctižádostí je se s idolem nebo idoly vyspat. Obrovsky hlučný, neuvěřitelně energeticky nabitý koncert superkapely vytváří sexuální atmosféru. Nemusíme chodit na Rammstein, dá se to zažít i ve vesnickém kulturáku na vystoupení místního souboru, řekněme „Hadráři a selky“. Navíc to rozněcuje kořalka.

Jistě, Lindemann už není koloušek, představa, že potřebuje dívky nějak zvlášť lákat a ještě omamovat, aby si užil prchavé rozkoše, zdá se být přesto šílenou. Jenže nejsou šedesátá, sedmdesátá ani osmdesátá léta minulého století. Zažíváme novou prudérii. Rockeři (a pozor, rockerky taky) by si měli instalovat do šatny kamery a pokud možno přivést advokáta, aby bylo jisté, že vše, co se tam děje, je se vzájemným souhlasem.

To je jedna strana věci. Jenže je tu i druhá. Geniální producent Harvey Weinstein byl hvězda. Mohl mít na každém prstu deset žen, jak se říkává. Přesto se choval násilnicky. Nutil oběti k sexu proti jejich vůli. Desítky svědectví je těžko možné zpochybnit. Prý to tak tenkrát v Hollywoodu chodilo. Prý bylo normální, že se herečka vyspala s producentem či režisérem, aby dostala roli. Patrně ano, a možná i na Barrandově. Jenže to neomlouvá násilí.

To nebyl hon na čarodějnici. Jsou muži, kteří si myslí, že když mají peníze a slávu, mohou si dovolit všechno. Kde však hledat spravedlnost v rockerově šatně? Tam přece sex a trocha drog patří. A jak se v tom má policie a prokuratura vyznat? Aby bylo spravedlnosti učiněno zadost, bylo by potřeba nastrčit na Lindemanna volavky, aby vyzkoušely, jak to tam chodí. Tisíce dívek z celého světa by tu práci vzaly bez nároku na mzdu.

Tahle situace je nejspíš neřešitelná. Lidé rádi předtím, než se milují, hodně pijí a občas si dají i nějakou zakázanou, leč běžně dostupnou omamnou látku. Nemusí to být koncert Rammsteinů, ale klidně zmiňovaných „Hadrářů a selek“.

Když je však obvinění vyřčeno, spravedlnost se tím musí zabývat a je to peklo pro všechny. Je nějaká záchrana? Možná kdyby Lindemann a další rockeři nařkli za znásilnění všechny dívky a ženy, které se po nich po koncertě sápou.