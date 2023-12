Luboš Palata | Foto: Deník

Zdá se to jednoduché jako facka. Francouzi mají obrovský zájem získat stamiliardový kontrakt na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany, Jsou z mnoha pohledů velkými favority, už proto, že se jedná o firmu evropskou a Čechům dají práci. Ale v kapse to nemají.

Olympijské hry i s Rusy? Takto ano

A tak se francouzsko-české politické vztahy roztočily na ty nejvyšší obrátky. Počet červených koberců a naleštěných přileb čestných jednotek při návštěvě prezidenta Petra Pavla překonal očekávání. Prezident Emmanuel Macron ani ve velmi vážné vládní krizi nekrátil oběd, ale naopak ho protáhl.

Čas si našla premiérka, šéfka Národního shromáždění, nové projekty malých reaktorů předvedl zájemce o dostavbu státní koncern EdF.

Macron při jednání s Pavlem vysypal z rukávu, kde všude se Francie těší na mimořádné vztahy. A připomněl strategické partnerství, které Praha s Paříží má už roky. Aniž by to bohužel někdo moc tušil. Zároveň, polohlasně, dávají ale mnozí Francouzi najevo, že když nebudou stavět Dukovany oni, nebude nic. Byla by to strašná škoda.

Budíček pro vládu

Česko a Francie jsou dneska i v Evropské unii těsně vedle sebe. Ekonomicky, politicky i kulturně. Doby, kdy se čeští politici dívali hloupě na Francii skrz prsty, je naštěstí pryč. Francie a Česko si mají co dát. Dukovany to nekončí.