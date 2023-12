Kateřina Perknerová | Foto: Deník

Po tragédii, která se udála v předvánočním čase na pražské filozofické fakultě, zůstala celá země otřesena. Čiré a nevysvětlitelné zlo zahalilo letošní Vánoce stínem.

Premiér Petr Fiala to ve svém úterním projevu několikrát zdůraznil s tím, že všichni bychom měli myslet především na oběti hrůzného činu a jejich pozůstalé. Cítit s nimi a modlit se. Jako by ta šílená střelba byla posledním dílem v řetězu událostí, kterým čelíme už několik let.

Vánoce ve Svaté zemi i v nás

Covidová pandemie se třiceti tisíci zemřelých. Ruská agrese na Ukrajině se sta tisíci mrtvých včetně nevinných civilistů, žen a dětí. Energetická krize a inflace, jež dva roky ukrajuje z reálných příjmů i úspor. Předseda vlády hovořil o všech těchto „morových ranách“, jež poznamenaly naši nedávnou minulost. S nimi se musel prát každý občan České republiky, Babišova i Fialova vláda.

Lidé dali v roce 2021 důvěru pětikoalici, neboť věřili, že s ní přijde profesionalita, slušnost a rozumná hospodářská politika. Nepatřím k těm, kteří by říkali, že se nepovedlo vůbec nic. Česko má vzdělaného, skandály nezatíženého a solidního premiéra.

Jakkoli je jeho kabinet na spodním žebříčku důvěry a on nepatří k populárním lídrům, jde to nemalou částí na vrub vnějším podmínkám.

Smutné chvíle v duších novinářů

Na ty se už ovšem vláda příští rok nebude moci vymlouvat. Petr Fiala slíbil v debatách Deníku i ve svém televizním projevu, že následující měsíce budou lepší, začne se dařit ekonomice, rozjedou se investice, lidé budou mít na svých účtech víc peněz.

Vládnoucí garnitura má před sebou dva volební roky. Buď se na nich udělá, nebo oddělá.