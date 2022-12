Slovenská domácnost, která topí elektřinou a používá ji k ohřevu vody, zaplatí podle ministerstva práce stejně jako letos, průměrně 150 eur, tedy asi 4700 korun. Domácnost, která používá k obojímu plyn, bude platit asi 186 eur, pořád pod pět tisíc. Těmto domácnostem se zvýší platby o jedenáct procent oproti letošnímu roku.

Studenti by volili Danuši. Vědí proč?

Celkově jsou nárůsty na dům či byt od 0 do 19 eur měsíčně. Průměrně ceny tepla a energií nemají stoupnout o víc než patnáct procent oproti letošku. Rozdíl mezi tržní cenou, která stoupla o stovky procent, a cenou pro domácnosti zaplatí slovenský stát. Na slovenský byt či dům to vyjde na tři tisíce eur, v součtu to bude asi šest miliard eur, tedy 150 miliard korun.

Vláda Petra Fialy má velký problém, jak vysvětlit českým občanům, proč to u nás bude jinak. Zatímco Slováci si připlatí za energie pár stovek, u nás to jde do tisíců. Pravdou je, že Slovensko bylo na energetickou krizi lépe připraveno. Spouští nový reaktor v Mochovcích, má dostavěný plynovod do Polska, který může dovést norský plny či LNG. To všechno Česko, kvůli zanedbání předchozí Babišovou vládou, těžce dohání.

Na druhou stranu je Slovensko stále o dost chudší země, s menšími platy, byť inflaci tam oproti Česku přece jen trochu tlumí euro. Slovensko má však současně mnoho vnitřních problémů, velmi neoblíbenou a navíc dnes už menšinovou vládu, které hrozí pád.

V Maďarsku nám rozkrádají naše peníze. To musí skončit

Přesto, nebo právě proto je třeba si klást otázku, proč české domácnosti zaplatí příští rok za energie výrazně více peněz než slovenské. Zvláště když se jedná o tu chudší část bývalého společného státu. Fialova vláda by to měla vysvětlit. Nebo lépe – prostě to rychle udělat tak, jako to udělala vláda slovenská.