Luboš Palata | Foto: Deník

Už to začalo. Byla to jen debata v Evropském parlamentu, bez rezoluce. A stejně jako varovný dopis od Evropské komise bez následků. Kroky slovenské vlády zatím vyvolaly „jen“ obavy o dodržování právního státu na Slovensku.

Nemohly nevyvolat. Brutální a evidentně uspěchané rušení Speciální prokuratury a Speciálního soudu, společně s necivilizovaně provedenými čistkami v policii, jsou nejen jasně účelové kroky, ale navíc kroky evidentně teatrální, s brutálním zastrašovacím humbukem kolem. Je to i vzhledem k cíli Roberta Fica a jeho vlády špatné, hloupé a zbytečné.

A chudí tiše umřou?

Cíl nejméně části slovenské vlády je jasný, co nejvíce omezit možnost trestního stíhání politických špiček vládních stran za skutky, které se v posledních letech vyšetřovaly. A omezit škody, které mohou už k rozsudku či k obžalobě dotažené případy způsobit lidem z okruhu vládních stran.

Je otázka, zda je tento cíl možné skloubit s dodržením pravidel právního státu a nezávislosti soudů státu Evropské unie.

Ale to, co je jasné už teď, je fakt, že takto necivilizovaně a brutálně, jak se to doteď na Slovensku dělá, to dělat nelze. Bez toho, aby to vyvolalo evropskou pozornost a způsobilo Ficově vládě obří politické a později i ekonomické škody.

Nadávat do potkanů a vlastizrádců europoslancům, ukazovat předem ramena před Bruselem, nechávat Evropské komisi pár dní na prostudování nových zákonů a bleskově protahovat ty nejspornější věci parlamentem bez vyjednání s Bruselem je v dnešní Evropě politická sebevražda. Pro každého, kdo chce zůstat respektovaným evropským politikem.

Budíček pro vládu

Robert Fico se dnes chová stylem Vladimíra Mečiara v roce 1995. Pokud v tom bude pokračovat, dopadne do roka stejně jako Mečiar. Slováci, ani ti, co Fica volili, si to nezaslouží.