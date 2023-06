Luboš Palata | Foto: Deník

Bratislavská bezpečnostní konference Globsec byla letos vůbec největší za skoro dvacet let, co se koná. Přijeli ministři zahraničí mnoha států, americký exministr obrany , premiéři a prezidenti balkánských zemí, a vedle šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové byl hlavním hostem francouzský prezident Emmanuel Macron. A i když jeho projev nebyl tak zásadní a přelomový, jak byl ohlašován, byla to pro Slovensko po summitu USA-Rusko v roce 2005 asi největší a nejúspěšnější mezinárodní událost v jeho historii.

Zvládnutá, zajímavá, důležitá a úspěšná.

Fialův balíček, či spíš obal

Jenže jen několik stovek metrů od hotelového komplexu River Park na břehu Dunaje se na skále přímo nad ním odehrávala současně s tím jedna z posledních politických agonií čtyř neuvěřitelně chaotických let Slovenska. Úplně rozložený slovenský parlament,v němž už dávno není jasné, kdo je opozice a kdo vládní strany, se snažil odhlasovat obrovský balík předvolebních zákonů. Ty měly rozdat slovenským voličům ze státního v přepočtu na korunu mnoho a mnoho desítek miliard korun, které v rozpočtu nejsou.

Do toho běží doslova desítky soudních procesů a ještě víc vyšetřování, ukazujících na zneužití moci a korupci v úplně nejvyšších patrech soudnictví, prokuratury, policiea lobbistů napojených na politické špičky bývalých vlád. Expremiér Robert Fico není ve vazbě jen proto, že ho parlament odmítl ke stíhání vydat. A další expremiér Peter Pellegrini má na krku obvinění z braní úplatku v milionech korun.

Ano, správně, Fico a Pellegrini se přetahují o první místo v žebříčcích volebních preferencí a o to, kdo bude příštím premiérem. Může za to naprostý chaos, který obří vlnu případů korupce provází a jemuž slovenští voliči prostě z velké části nerozumí a přestali na obvinění brát při rozhodování ohled.

Ochránci Jany Peterkové

Téměř celé čtyři roky totiž slovenská veřejnost sledovala v přímém přenosu zcela hrozný výkon „demokratických“ stran v čele s hlavním destruktorem Igorem Matovičem. Vláda, která začínala s ústavní většinou, končila jako menšinová, které chyběli čtyři ministři. Po třech letech nekončící tragikomedie osobních útoků,v hlavní roli s vítězem posledních voleb Matovičem.

Úřednická vláda prezidentky Zuzany Čaputové přišla pozdě. Přestože je to kvalitnější, než to co Slovensku v posledních třech letech vládlo, důvěru jí parlament nedá. Volby jsou v září a politika zcela rozložená. Výsledek voleb na konci září je ve hvězdách.

Stát, který lidem neprospívá, ale škodí

Slovensko je utopené v dezinformacích, většina Slováků si myslí, že za válku na Ukrajině může Západ. Ostatně, tak to skoro tvrdí i Fico, který vede v předvolebních průzkumech. Optimisté tvrdí, že po volbách se Fico zklidní a nezmění kurz Slovenska, pesimisté naopak, že je rozhodnutý udělat ze Slovenska další orbánovské Maďarsko.

Ostatně, Orbán je na Slovensku obrovsky populární. A to přesto, že se Slovákům dnes žije mnohem lépe než Maďarům.

Babiš je horší než Fico

Říkáte si, že tohle by se v Česku stát nemohlo? Jenže ono už se to děje. Fiala není Matovič a česká vláda není vlastně horší než průměrné kabinety před vtrhnutím Andreje Babiše do politiky. Chyb, které vlády kupí, je ale strašně moc a příkladná podpora Ukrajiny je už nedokáže krýt.

Babiš, který už pošilhává po svém návratu, je ale z mnoha pohledů i horší než Fico. A mnohé už začíná hrát pro něj.