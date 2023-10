Luboš Palata | Foto: Deník

Peter Pellegrini po třech letech prohrál svůj životní politický závod. Tři roky se s nově založenou stranou Hlas držel v čele žebříčků voličské obliby a on sám v důvěryhodnosti porážel i prezidentku Zuzanu Čaputovou. Zdálo se, že je důvěryhodnou, umírněnou, prozápadní alternativou k chaotické vládě „demokratů“.

Ti dělali jeden přešlap za druhým a většinu energie vyplýtvali na své vzájemné hádky. Jejich vládnutí podle toho vypadalo. Jediným úspěchem tří jejích kabinetů byla jasná podpora Ukrajině. Ale ani tu nedokázali na dezinformacemi zaplaveném Slovensku prodat tak, aby pro ni získali většinu obyvatelstva. Po tom, co předvedli, si nezasloužili dál vládnout. Slovenští voliči jim to po právu spočítali.

Druhý vládní poločas

Dokud se zdálo, že alternativou jejich vládnutí je Peter Pellegrini a jeho Hlas, nebylo to žádné drama. Ale Robertu Ficovi, nejzkušenějšímu harcovníkovi slovenské politické scény, se podařilo vystihnout nálady slovenské veřejnosti. Spojením odporu proti neomezené podpoře Ukrajincům a slibům sociálních jistot a stability se mu podařilo nabrat vítr do plachet. Pellegriniho o tři délky předjel a náskok udržel až do voleb.

Demokraté měli sice v záloze Progresivní Slovensko spojené s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, ale to mělo tak západní program, že víc než západní Slovensko se s ním získat nedalo. Pellegrini byl v téhle konstelaci rád, že udržel třetí místo. Progresivci mu nabídli post premiéra a vláda nevypadala nereálně.

Česko má zavřít hranici. Ale tu Slovenska s Maďarskem

Až na to, že voliči Hlasu a velká část jeho straníků to nechtěla. Raději vzali od Směru sedm ministerských postů ve vládě v čele s Robertem Ficem.

Oni vyhráli, Pellegrini prohrál. Post předsedy parlamentu je pádem do bezvýznamnosti. Účast ve vládě se Směrem je pro Pellegriniho Hlas asistovanou sebevraždou.Vládcem nad Slovenskem je Robert Fico. A bude to jízda.