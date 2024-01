Luboš Palata | Foto: Deník

Přečetl jsem si nedávno seznam všech soudních procesů, které jsou vedeny proti Donaldu Trumpovi všemi možnými soudy ve Spojených státech. Snažím se dění v USA, stále nejdůležitějším státě světa, poctivě sledovat. Ale přesto jsem tam i já našel kauzy, na které jsem už pozapomněl, a občas i něco nového.

Není to vůbec veselé čtení. Vedle ekonomických a morálních deliktů tam jsou případy, ze kterých mrazí. Především ty, kde se Trump osobně snažil dotlačit různé politiky k tomu, aby zfalšovali výsledek posledních prezidentských voleb tak, aby je nakonec vyhrál. A tím nejzávažnějším je samozřejmě soud o tom, zda Trump přímo vybízel k útoku svých stoupenců na Kapitol, kde chtěli americkým zákonodárcům zabránit ve vyhlášení platných výsledků prezidentských voleb. Ne všechny soudy, ne všechny dosud padlé verdikty jsou zcela nezpochybnitelné. Ale v jiných dobře zavedených demokraciích politici odcházejí z funkcí, nebo dočasně či zcela z politiky po pětině, desetině, setině obvinění, která má Trump nyní na krku.

Gustáv Husák, velký Slovák

Donald Trump ale naopak jakoby z přibývajících soudních pří a průšvihů čerpal sílu, popularitu, sponzory a voliče. V republikánských primárkách nemá soupeře. A v boji o prezidenta, kde se mu chce do cesty postavit stárnoucí osmdesátník prezident Joe Biden, se s ním Trump přetahuje o vedení. Letos proto USA zažijí „trumpovské peklo“. Na výběr je několik různých podob této už ostatně probíhající americké krize. Tou první je, že soudy zabrání Trumpovi kandidovat. V republikánských primárkách nebo po nich. Části zcela zfanatizovaných republikánských příznivců bude úplně jedno, z jak závažných důvodů to bude. Bude peklo. Jdou za Trumpem jako za svým vůdcem. A velká část dříve slovutné Republikánské strany bohužel také.

Další variantou je, že Trump prohraje volby. S Bidenem či s někým jiným. Výsledek neuzná a rozpoutá peklo. No a pokud vyhraje, bude v Bílém domě ještě třikrát horší verze Trumpa než v jeho prvním prezidentském období. Pojistky americké demokracie budou mít čtyři až osm let co dělat. A my, celý západní svět, také.

Půjde to i bez USA

Vize to není potěšující, ale není třeba malovat hned katastrofické scénáře. Jak NATO s oslabenou rolí USA, dokonce Evropská unie i naše globální demokratická rodina jsou stále nejsilnějším uskupením, na které jsme se kdy mohli spolehnout. Jen z té pohodové jízdy na pětku s nohou jen lehce na plynu budeme muset prostě přidat. Jako Západ, jako Evropa, jako Češi. A pokud Amerika vypadne, i to se už třeba po roce 1918 stalo, budeme ji muset umět nahradit. Trumpovské otřesy či Trumpa samotného prostě přežít, vydržet, vyvážit. Sil na to i bez USA máme dost. Více než kdy dřív. Proto hlavu vzhůru.