Je rozhodnuto. Značka Spolu, tedy spojenectví ODS, KDU-ČSL a TOP 09, bude fungovat i příští rok v červnu při volbách do Evropského parlamentu (EP). Trojkoalice, kterou vymyslel tehdejší lídr opozičních občanských demokratů Petr Fiala, se chce nadále prezentovat jako „jednotná v různosti“, což je čistě náhodou motto Evropské unie.

Je to chytrá strategie, která v podání profesora politologie mohla působit jako teorie, ale v premiérské praxi je velmi účinná a životaschopná. Zvenčí to sice může vypadat tak, že lidovci a TOP 09 se drží ODS jako klíště, aby se do jakéhokoli zastupitelského sboru vůbec dostali. A vlastně je to tak i zevnitř.

Ministr financí a 1. místopředseda ODS Zbyněk Stanjura bez obalu říká, že cílem společné kandidátky je, aby nepropadl ani jeden hlas pro středopravé strany. A kdyby se do EP nedostal nikdo z KDU-ČSL nebo TOP 09, mohlo by to otřást domácí politickou scénou včetně Fialova kabinetu. Takto voliči dostanou euroskeptický i eurooptimistický proud v osobě Alexandra Vondry či Luďka Niedermayera v jednom balíčku.

A budou platit Stanjurova slova: „Evropskou politiku nedělá europarlament, ale česká vláda a zákonodárci. My se lišíme třeba v otázce přijetí eura, ale to se nebude řešit na evropské úrovni, nýbrž doma. Spojuje nás, že jsme schopni dělat rozumnou evropskou politiku v rámci koalice Spolu i na vládě. Není důvod, abychom nenašli podobnou shodu také v rámci EP.“

A přidává ještě jeden argument. ODS je v jiné frakci EP než TOP 09 a lidovci. Lídři ODS by si přáli, aby i díky společné kandidatuře byly po eurovolbách všechny tři strany součástí většinové evropské formace, pravděpodobně Evropské lidové strany. Jde tedy o promyšlený dlouhodobý záměr, který má vyvrcholit vítězstvím ve sněmovních volbách 2025.