Čerstvý průzkum prezidentských preferencí agentury Ipsos ukázal, že Danuše Nerudová se dotahuje na favority prvního kola. To by podle jejích dat vyhrál Andrej Babiš s 29,7 procenta hlasů. Druhý by skončil Petr Pavel, který by získal 25,3 procenta hlasů. Nerudovou by volilo 25 procent respondentů. Zatímco šéf hnutí ANO a generál ve výslužbě zřejmě narážejí na voličský strop, bývalá rektorka Mendelovy univerzity roste.