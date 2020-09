Pokud bychom to brali takto, tak relativně svobodné volby v roce 1946 také vyhrála v Československu KSČ, ale to jí ještě nedávalo právo uskutečnit o dva roky později únorový puč, který změnil naši zemi v totalitní stát s vládou jedné strany.

Podobně ani už trojnásobné jasné vítězství v parlamentních volbách nedalo Orbánovu Fidesz právo na to ovládnout celý stát zlikvidovat veřejnoprávní sdělovací prostředky a postupně i většinu zbylých nezávislých médií, nebo nerespektovat akademickou nezávislost univerzit, jak se to děje nyní.

Obnovení vysílání legendární protitotalitní stanice Rádia Svobodná Evropa do Maďarska je nepřehlédnutelný signál, kam až situace v Budapešti za Viktora Orbána došla.

Že je na tom v Maďarsku svoboda tisku tak špatně, že Kongres USA nelituje prostředků, aby k občanům Maďarska dostal nezkreslené, svobodné informace.

Je to výzva i zemím Evropské unie, aby pokračování stále více nedemokratického režimu v Maďarsku udělaly přítrž a přinejmenším přestaly financovat jeho fungování z fondů EU. To je to nejmenší, co pro svobodu a demokracii v Maďarsku můžeme udělat.