Letošní hádání obohatil názor akademiků. Podle nich ohňostroje vypouští do ovzduší spoustu škodlivin. Firmě by to nebylo povoleno. Neopovažuji se s vědci nesouhlasit, na to nemám vzdělání. Přece jen si dovolím podotknout, že by to platilo jen tehdy, kdyby se ohnivá nádhera odpalovala každou noc.

Spor zasahuje mnohá města. Všude se houfují zastánci „pro“ a „proti“. Největší pozornost však budí Praha. Ta pod primátorem Hřibem silvestrovské bouchání značně ořízla. Člověk by skoro řekl, že nový rychtář není zvolen proto, že by mohl zákazy zrušit.

Jejich zastánci argumentují tím, že je bouchání nebezpečné, některým lidem vadí, hlavně však děsí a ohrožuje zvířata. Jistě, úrazy jsou, ale výhradně tehdy, když někdo odpaluje hloupě. Mnohem horší věci se dějí, když někdo hloupě řídí auto nebo obsluhuje jeřáb. Každému člověku něco vadí. Jde o to, najít míru. Řekněme, že je rozumné zakázat kouření v restauracích. Míra obtěžování je víc než značná. Část lidí by však knajpy zavřela zcela, jako kdysi kníže Břetislav. Většina vidí, že je to přes čáru.

A zvířata? Mnohým je to skutečně nepříjemné. Jsem si jist, že krávy více sužují jatka a lvy malý ponižující výběh. Pejsci jeden třaskavý večer přežijí. Hůř jsou na tom ti, které jejich lidé opustili. Podle majitelů útulků může jít až o desetitisíce za rok.

Ano, určitě není na rachejtlích vše dokonalé. Důvody proti jsou však slabé na to, aby byla kvůli nim lidem brána uvolňující podívaná. Radostí teď není moc.