Když pravice není pravice

Jsou to jenom odhady a leden může přinést nejeden zvrat. Ze současných čísel se ale dá usuzovat, že lidé jsou otráveni oběma mužskými favority, kteří musejí část kampaně věnovat vysvětlování, proč před listopadem 1989 vstoupili do KSČ a zapletli se s jejími tajnými službami. Navíc Babiš se profiluje jako jasný opoziční lídr, jenž šije do vlády a dává najevo, že by jí mluvil do řemesla i coby prezident. Pavel zase ztratil tempo, které marně nahání vyloženě marketingovými akcemi typu krmení lvů v zoo.

Vedle nich působí mladá, rozesmátá a energická Nerudová jako svěží vítr. Nemá žádnou zásadní agendu, nebyla by filozofkou v prezidentském křesle, avšak minimálně vzbuzuje pozitivní očekávání. Jak by jako žena vycházela s převážně mužskou vládou, koho by si přivedla za poradce a co by udělala s areálem Pražského hradu? Nepochybně by ctila ústavu, a pokud by měla výhru na dosah, zbavila by se i jediné opravdové zátěže, kterou představuje profesio-nální angažmá jejího manžela v jedné z nejvlivnějších advokátních kanceláří.

Orbán podrazil Ukrajinu a ztrapnil Česko v čele Unie

Nerudová je volbou pro mladou generaci, neboť i díky svým nedospělým dětem hledí do budoucnosti. Konzervativní a protifeministická část obyvatelstva ji bude odmítat z principu. Pro nerozhodné voliče ovšem může být východiskem při hledání mezi Agrofertem a generálskými výložkami. Mohou si prostě říct: Tak ať to holka zkusí, a třeba těm chlapům ukáže.