Takřka celý svět to sleduje. Samovyděděnci z britské královské rodiny, princ Harry a jeho žena, americká herečka Meghan, natočili dokument. Už dopředu je po všech nárožích hlásáno, jak to v něm všem nandají.

Pokud si to pustíte místo nepochopitelného proudu opakovaných předvánočních pohádek na ČT, zjistíte, že je to o něco krotší. Je to jen odvar tragického příběhu Diany. Ale jako pokračování to ujde.

Zemanův favorit

Tím by to mohlo skončit. Lid ta hořkosladká limonáda nějak přitahuje a moderátora Jeremyho Clarksona ještě chápu. Je to Brit a má čich pro reklamu. Ví, že když řekne, že by Meghan protáhl nahou anglickými městy, vyvolá ohlas. A když se omluví, tak ještě větší.

Ale proč my? V pravém světě i v tom na síti se houfují fandové Harryho a fandové Meghan. První litují princátko. Vypočítavá mrcha ho uhranula a postavila proti babičce. Musela přece vědět, do čeho jde. A teď čuchá dolary.

Druzí mladou ženu chápou. Ocitnout se v téhle kleci, to je na prášky. Rasistické narážky v tisku se jí musely dotýkat. A kdo by se necítil štvancem před blesky cynických novinářů?

Co nám je vlastně po tom? Navíc když víme, že ani film, ani reakce na něj nejsou upřímné. Je to reklamní hra. Co se skutečně děje, vědí jen zúčastnění a jejich nejbližší. Jo, kdyby to byla naše královská rodina! Jenže Británie už přece není ani v tom našem slavném spolku.

Ty zámky, róby, limuzíny, pukrlata a nepukrlata, to nás oslňuje. Oč je to tajemnější, zábavnější a přes ty nóbl pokoje i lidštější než naše upatlaná prezidentská volba.

Většinou si libujeme ve svém sedláckém plebejství a rovnostářství. Nic proti tomu. Ale jednoho krále bychom na Hradě nejen snesli, ale uvítali. Aspoň by nemusel říkat, že tam bude chodit jen pracovat a jinak bude přespávat ve stanu či na ubytovně. Řekl bych, že zrovna Harry s Meghan by byl dobrý výběr. Jsou to rebelové v mezích zákona a je s nimi, řekněme slušně, švanda. Což máme rádi.