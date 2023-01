Rozhovor České televize s jedním prezidentským kandidátem se změnil na poslední chvíli v debatu. Do Národního muzea vedle avizovaného Petra Pavla dorazil i Andrej Babiš. Evidentně k velkému překvapení moderátora a soupeře. Zatímco Babiš byl dobře připraven, Pavel zaskočen. Šéf hnutí ANO na začátku uvedl, že názor změnil po bohoslužbě za vlast, při níž arcibiskup pražský Jan Graubner vyzýval ke smíru, lásce a naději. Kdo chce věřit, nechť tak činí. Osobně mám za to, že Babiš a jeho tým si skvěle vyhodnotili, co způsobí, když přijde ten, který přijít měl, pokud parafrázuji jeho často citovanou větu, kterou vysvětloval nepřipravenost na koronavirovou pandemii: „Ti, kteří měli přijít, nepřišli.“

Je jisté, že Pavlovy voliče ani nečekaně zdatný Babiš nepřesvědčil. Naplno ovšem využil své premiérské zkušenosti a rozbalil všechno zboží, jež mohl nabídnout. Především vzkázal lidem, kteří si připadají opuštění, zrazení, opomíjení nebo ponižovaní, že by byl i jejich prezidentem. Včetně těch, kteří volí KSČM, SPD, Přísahu nebo chodí na protivládní demonstrace.

Není člověk ten, aby se zalíbil lidem všem

Jeho mantra, že Pavel jako kandidát pětikoalice (lež jako věž) jimi bude pohrdat a v ničem jim nepomůže, nepochybně našla adresáty. To nebylo nic nového. Přidaná hodnota Babišova vystoupení byla v tom, že vykreslil budoucnost, pokud by vyhrál. Zastupoval by tři miliony nevoličů současné vlády a Petra Pavla. Avšak neměl by důvod otáčet se zády k těm druhým. Jasně deklaroval, že by opustil roli opozičního lídra, který jde vládě po krku.

Nejde o realitu, nýbrž o iluzi, kterou poměrně věrohodně Babiš lidem nabídl. Pokud navíc zopakoval tezi, že většina pražských médií je proti němu, tak v neděli večer mu veřejnoprávní televize pro tento argument bohužel poskytla dost nábojů.

Oba kandidáty čekají dvě další televizní debaty. Ještě není dobojováno.