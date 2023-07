Luboš Palata | Foto: Deník

Zhubl jsem. Tak, že když jsem si šel pro akreditaci summit na EU v Bruselu, tak mi ji nejdřív odmítli dát, protože jsem se tomu pánovi na fotce v občance nepodobal. Po chvíli jsme si to s úsměvem vysvětlili. Doklady si tak zatím měnit nebudu. Také proto, že to, čeho jsem dosáhl po skoro dvou měsících odříkání, je neustále v ohrožení.

Přidal jsem sice sport, v nohou mám za červenec už několik stovek kilometrů, ale jak vám řeknou všichni obezitologové, sport je jen dvacet třicet procent udržování hmotnosti, většina je v tom, co jíme.

Miss, která byla mužem

My Češi jíme strašně, tak strašně, že pácháme hromadnou sebevraždu. Projel jsem před pár dny na kole srdcem Česka, včetně atraktivních měst a míst, která jsou teď plná turistů. Klasický český prázdninový oběd je řízek s hranolky, nabízený i v rámci dětských menu, nebo obří hamburger, občas doplněný vepřo-knedlo-zelem a gulášem se šesti. K tomu pivo nebo coca-cola, nebo nějaká podobně přeslazená česká malinovka.

Základní uznávací cena za jídlo se vyšplhala na dvě stovky, což kuchaři dohání velikostí porcí. Hlavně u příloh, takže nějakou tou hrstí hezky tukem nasáklých hranolků navíc, nebo dvěma přidanými knedlíky. A pivo, když už stojí tolik, tak je to samozřejmě ležák, kde se s obsahem alkoholu nešetří. Po českém letním obědě by musel člověk uběhnout půlmaraton, aby se dostal kaloricky na nulu.

Zabíjíme se. Jsme jeden z nejtlustších a nejméně zdravě žijících národů v Evropě. Čtyřiadvacetihodinovou dostupnost alkoholu i cigaret považujeme za normu. První místo na světě ve spotřebě piva místo za signál k panice, nebo aspoň k zamyšlení, za důvod k národní hrdosti. A spotřebu vína podpoří vláda nulovou daní, zatímco noviny zdaní 21 procenty.

Azylanti Dominika Haška

Jsou země, kousek od nás, kde se lidé takto nezabíjejí, žijí déle a žijí hlavně déle zdraví. Nezabíjí je jejich „národní“ kuchyně, alkohol tam po deváté večer jen tak nekoupíte, a to třeba ani na benzinové pumpě, cigarety mají bez značek a v odpudivých obalech. Na potravinách mají jasně vyznačené nutriční hodnoty od nejlepšího zeleného A až do červeného E. Je to jasné, jednoduché a pomáhá to. Jen to prostě u nás nejde. Možnost bez omezování se zabít sádlem, lihem a nikotinem považujeme za základní lidské právo Čechů.

Co takhle zhubnout, zmoudřet a zbytečně předčasně neumírat?