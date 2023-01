Přiznávám. K tomuhle pojednání mě inspiroval bývalý ruský prezident Medveděv. Věštil Evropě a USA to nejhorší, včetně čtvrté říše. Byl to pokus o vtip. Většině Rusů se to ale v jejich současném rozpoložení legrační zdálo.

Já vtipný nebudu. Hvězdy mi totiž nakukaly, že nás po třech zkomolených letech čeká čarokrásný rok. Začne to volbou prezidenta. Finalisty osvítí duch svatý. Ve společném dopise občanům přiznají, že na to nemají, a odstoupí. V následném referendu se lidé rozhodnou pro království. Volba krále se stane lidovým rozptýlením. Korunovace Harryho (samozřejmě s Meghan po boku) udělá z Česka nejslavnější zemi světa.

Krátce nato objeví prospektoři takřka bezedné ložisko ropy a zemního plynu pod Polabskou nížinou. Král, jemuž patří to, co je v podzemí, rozhodne moudře. Z výtěžku bude všem občanům hrazena inflace. Zákon jim pak zaručí bezplatnou elektřinu a vytápění domácností. Že bude zadarmo benzin i nafta, je nabíledni.

Ta zlá třaskavá světýlka

Náhle rozjařená země dodá švunk i do jinak dosti schlíplých údů hokejistů a ti vyhrají mistrovství světa, kde porazí Kanadu 11:2. Jako zázrakem se začne dařit dalším sportům. Půjde to tak daleko, že se ve fotbalové lize přestane podvádět a bude možno se na ni dívat.

Častá přítomnost Veličenstva na sněmovních schůzích obrousí móresy poslanců, a ti se začnou chovat jako lidi. A začnou tak i přemýšlet. Tedy ti, kteří jsou toho mocni.

Tým, kde čeští vědci tvrdí muziku, přijde s jedinou a stoprocentně úspěšnou vakcínou nejen proti covidu a chřipce, ale proti všem otravným podzimním a zimním virům. Zároveň ohlásí, že univerzální lék proti rakovině je otázkou několika málo let.

Znovuzrození zástupci lidu změní stavební zákon tak, aby se dalo stavět. Bytová výstavba vystřelí jako raketa a ceny bydlení pronikavě klesnou i pro bohatší lidi. Ti chudší totiž budou mít zaručený štědrý státní příspěvek. Nedosti na tom. Místo plánovaných osmnácti se postaví 280 kilometrů dálnic. Zatleskají tomu i zelení aktivisté. Konečně jim totiž dojde, že dálnice neničí životní prostředí a jsou nezbytné pro zbohatnutí země. (I když pravda, s tou ropou a plynem už to nebudeme tolik potřebovat.)

Tak Meghan, nebo Harry?

I kultura půjde nahoru. Objeví se rocková skupina, která dobude britskou hitparádu. Lidi si po letech začnou kupovat normální knihy, nejen příručky Jak mít skvělý sex nebo Jak uvařit za babku. Kultura se vrátí i do médií.

Jak vidno, mezinárodní problémy neřeším. Ale ujišťuji vás, že i tam se vše obrátí k dobrému. Myslíte, že se to nemůže stát? Může. Když v to budeme věřit. Třeba to nebude až tak bombastické, ale bude to skvělý rok.