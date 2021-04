Milý sparťanský fanoušku! Vzpomeneš si, co jsi dělal v neděli 20. března 2016? Ta otázka zní možná poněkud inkvizitorsky, ale neboj, nic zlého se za ní neskrývá. Leda snad krapet poťouchlosti. Ten den totiž Sparta porazila Slavii 3:1 a Lafatovi a spol. aplaudovala vyprodaná Letná. Určitě si to pamatuješ… Už proto, že od té doby ti krutý fotbalový osud podobné potěšení tvrdošíjně odmítá poskytnout.

Foto: Deník

Ano, zní to neuvěřitelně, ale na výhru v derby čekáš už pět trudných let. A že to pro tebe byla, sparťanský fanoušku, pětiletka hrůzy. Stačí vyslovit neblahé jméno „Stramaccioni“, které onu bídu odstartovalo, a tví rudí souvěrci blednou, zmocňuje se jich děs a do ochraptění křičí ze spánku.