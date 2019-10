Sluha národa, to je název seriálu, hlavní role jež se stala základem bleskové politické kariéry herce a producenta Volodymyra Zelenského, který to letos na jaře dotáhl na ukrajinského prezidenta. Strana, nebo spíše mocenské uskupení stejného názvu pak ovládlo v letních volbách ukrajinský parlament.

Přepis červnového rozhovoru Zelenského s americkým prezidentem Donaldem Trumpen, za který hrozí Trumpovi odvolání z prezidentské funkce, ale ukazuje, že Zelenskyj stále pokračuje ve své roli. Z rozhovoru, mimochodem zveřejněného bez souhlasu ukrajinského prezidenta, vychází podle komentátorů jako „sluha Donalda Trumpa“. Trumpovi velmi ochotně přislíbil obnovení vyšetřování syna hlavního Trumpova soupeře v blížících se amerických volbách Joe Bidena.

Vedle až devótního podkuřování Trumpovi obsahuje rozhovor i kritiku Evropské unie a hlavních evropských partnerů Ukrajiny, Německa a Francie. „Merkelová a Macron nedělají dost v otázce sankcí proti Rusku. Nedělají, co by mohli. Evropská unie by měla být naším největším partnerem, ale technicky jsou jím Spojené státy a já jsem vám za to velmi vděčný,“ řekl Zelenskyj v rozhovoru s Trumpem.

Brusel se proti tomuto tvrzení už včera ohradil, když uvedl, že pomoc EU Ukrajině za posledních pět let činila celkem patnáct miliard euro (380 miliard korun). Zelenskyj trapný incident žehlí v New Yorku, kde se na summitu OSN setkal jak s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, tak prezidentem Francie Emmanuelem Macronem.