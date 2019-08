Jaký je rozdíl mezi britským a německým autoprůmyslem? Hrobníkem toho britského se prý má stát Boris Johnson, zatímco ten německý drtí klesající poptávka na většině klíčových trhů. Pokud ovšem Němci trpí i bez Johnsona, pak strašení Borisem nemůže fungovat. Aut se prostě vyrábí moc, navíc v situaci, kdy o ně není nouze, protože každý, kdo auto potřebuje, ale i mnoho těch, kdo ho nepotřebují, už auto či několik aut dávno má.

Ivan Hoffman | Foto: Archiv

To je i můj případ. Žádné nové auto nám nikdo neprodá, protože už auto máme. Důvodem k jeho výměně pak určitě nebude pohrůžka, že s naším starým naftovým Outlanderem nebudu vpuštěn do Prahy. Do metropole, nepřátelské k automobilistům, dávno jezdím vlakem. Pokud chce autoprůmysl přežít čili prodat, bude si muset najít někoho jiného. Nejlépe ty, co žijí podle reklamy v televizi a sní o době, kdy si budou moci pořídit nové auto z pohodlí domova v e-shopu. Samozřejmě na dluh.