Pokud strýček Google říká pravdu, Roman Kresta se skutečně po třech letech vrací k závodění a prosviští kolem nás Škodou Fabií R5. Snad mu to tentokrát vyjde. Pamatuji totiž, jak se před lety nesla od úst k ústům po trati zvěst, že Roman nazvládl zatáčku nad Železňákem, jak se přezdívá můstku přes místní potok. Projíždím tou zatáčkou řadu let. Je přehledná, správně klopená, a co vím, ještě se v ní kromě Kresty nevyboural nikdo. Křížek s květinami stojí o půl kilometru níž, na záludné rovince, coby vzpomínka na souseda, který spěchal v noci z hospody.

Protože vím, že co si člověk pamatuje, nemusí být pravda, pokusil jsem se vypátrat tu Krestovu bouračku u nás za humny na internetu. Našel jsem videa, jak na Barumce otočil auta na střechu v letech 2008 a 2010. Nebylo to u nás! Potíž s internetem je ovšem dvojí: Ne vše, co tam čteme, je pravda, a ne vše, co je pravda, se tam dočteme. Komu Google mimořádně pije krev, jsou například lékaři, kteří hovoří o „informační stoce“. Když k nim přijde pacient konzultovat diagnózu z Goog-lu, odseknou mu prý, ať konzultuje s Yahoo.

Internet je za šíření neověřených, nepravdivých, zavádějících, a dokonce lživých informací plísněn často a nezřídka právem. Dokonce už se na to zaužívalo anglické označení „fake news“. Pokud ale jde o obranu před dezinformacemi, osvědčuje se postupovat přesně tak jako u tištěných novin, televize a rádia, tedy brát čtené, viděné a slyšené kriticky a s rezervou.

Co se nám nabízí v médiích, není realita, nýbrž výběr z reality pořízený tiskovými agenturami, redaktory, reportéry, seřazený pak editorem. Vždy je tu někdo, kdo rozhodne, co máme vědět a o co je lepší nám zamlčet. Vždy se nám někdo snaží vnutit svůj úhel pohledu, svou verzi příběhu, svou pravdu.

Co je pravdy na výše zmíněné havárii, bude spíše než Google vědět můj přítel, rallye jezdec Michal Sum z Kroměříže. A kde vylétl z trati, si nepochybně bude pamatovat sám Roman Kresta, protože takové momenty, pokud je přežije, závodník pečlivě analyzuje. Pokud se mi o tom podaří s Romanem Krestou hovořit, určitě to využiju i k poděkování za ty zpevněné krajnice.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.