Když se dva perou, někde bývá třetí, který se směje. V případě hádky mezi premiérem Babišem a pirátským primátorem Hřibem může být v dobrém rozmaru celá republika. Není totiž vůbec jasné, jaký užitek bychom měli z vládní čtvrti v Letňanech a proč by měl stát pozemky pro úřady a úředníky vyhandlovat za státní miliardy na pražský vnitřní okruh, další pražskou nemocnici a podobně.

Ivan Hoffman | Foto: Archiv

Že mezi pány Hřibem a Babišem „nefunguje chemie“, je z pekla štěstí, neboť kdyby si šli vstřícně na ruku, přišlo by nás to pekelně draho. S veřejnými penězi je to těžké. Nikdy jich nemůže být dost, neboť s jídlem roste chuť. O manipulaci s nimi ovšem platí, že z cizího krev neteče. Penězi, které věčně chybí, se věčně plýtvá. Pražanům se může zamlouvat, že se jejich pirátský primátor snaží vyplenit státní kasu.