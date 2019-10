Když dva dělají totéž, není to totéž. Anebo jak říkají latiníci: „Co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi.“ Toto jsou moudra, od kterých se odvíjí pokušení mít na každou rebelii, agresi, perzekuci či nešvar originální metr, i když tušíme, že by správnější bylo měřit jedním metrem všechno a všem.

Ivan Hoffman | Foto: Archiv

Když v Hongkongu hází do metra zápalnou láhev „prodemokratický aktivista“, je to jiné, než když v Barceloně zapaluje pneumatiku „katalánský separatista“. V prvém případě z toho rezultuje policejní brutalita, ve druhém policii nezbývá než zjednat pořádek. Dva různé metry existují i pro Kurdy v Sýrii, kteří jsou současně za hrdiny i za padouchy, jak se to komu hodí.