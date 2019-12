O kočkách nevíme mnoho, a tak jsme googlili na internetu. Jedná se prý o teritoriálního tvora. Vzít kočku do auta a vysadit ji v sousedním okrese je jen dočasné řešení, do uprázdněného teritoria přijde další. Zabíjet koťata je odporná práce, a navíc marná, protože kočka příště znovu potká kocoura a vše se opakuje. Veterináři radí toulavou kočku odchytit a sterilizovat. Tím se zajistí, že jich nebude přibývat geometrickou řadou a nestanou se v obci nesnesitelnou přítěží.

Kočku jsme tedy nechali sterilizovat. Z pěti mladých byli dva kocouři. Jednoho se podařilo umístit na Vysočinu, kde získal azyl u známých. Pět malých tygrů zůstalo. Sice žijí vedle nás, nikoli s námi, ale postupně si na sebe zvykáme. Ráno a večer dostávají hrnek kozího mléka a něco málo granulí, kvůli socializaci. Jinak je na nich, aby si ulovili, co potřebují k přežití. O myši a hraboše letos není nouze. Zpočátku jim hlodavce nosila matka pod nos, teď už je vídáme lovit samostatně. Evidentně nestrádají.

Po pár měsících, co kočky sleduji periferním zrakem, už je od sebe docela rozeznám. Jsou různě šikovné, různě samostatné. Nejsou stejně přítulné ani stejně smělé. Každá je svá. Nemám vůči nim předsudky, protože od nich nic neočekávám. Dokud se nám necpou do domu a nechodí slepicím do kurníku na vajíčka, není problém je tolerovat. A je jenom na nich, jestli zůstanou anebo půjdou o dům dál.

Nejsme přátelé koček a ani se jimi nestaneme jen proto, že se k nám jedna kočičí potvora vetřela. Jisté ale je, že se těmto imigrantům už párkrát povedlo nás rozesmát, že žasneme nad jejich pohybovou ekvilibristikou anebo že si ihned všimneme, když některá chybí. No, a asi musela přeskočit nějaká nepravděpodobná jiskra, jestliže od nás kočka matka dostala jméno: kdyby šlo o nepřítele, nemluvili bychom o Elvíře.

Co čtu, milovníci koček pro kočičí migraci porozumění nemají. Viní z ní nezodpovědné chovatele, kvůli nimž bezprizorní zvířata končí pod koly automobilů, zastřelená myslivci anebo vězněná v útulcích.

Domácí kočka se zkrátka nemá co potulovat. Má někam patřit. Sedět doma.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.