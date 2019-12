Na přísloví konec dobrý, všechno dobré určitě něco je. Jen vědět, co je konec. Umět skončit v nejlepším. Vyvarovat se toho, co je „neverending“, tedy nikdy nekončící. Anebo smát se poslední, tím pádem nejlépe. Zvolit správné načasování, předjímat možné komplikace, mít jasný cíl a dobrou mapu, nenechat se zaskočit, aby to nakonec dobře dopadlo. Aby bylo díky dobrému konci všechno dobré.

Ivan Hoffman | Foto: Archiv

Jde o to, zda je v naší moci postarat se o dobrý konec, a tím pádem učinit dobrým i všechno, co se ne úplně podařilo. Nyní například, s blížícím se koncem roku, je aktuální otázka, zda tento rok dokážeme v jeho závěru zachránit dobrým koncem. Není to nemožné, budeme-li dobří. Koneckonců jsme to my, kdo rozhoduje, zda se na svět kolem sebe podíváme z lepší, anebo horší stránky.