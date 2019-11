Občas projedou kolem nás na horizontu jezdci na koních. Přesněji jezdkyně, kluka na koni jsem tady snad ještě neviděl. Možná proto, že kůň se po revoluci vrátil na moravskou vesnici, až když se z ní kamsi vytratila předrevoluční kráva. I když, pravda, honáků tady dávno nebylo třeba ani předtím a dnes už prý kovboj není k vidění ani v Americe.

Ivan Hoffman | Foto: Archiv

Když jsem před několika dny zaregistroval za ohradou dívku na koni, na její siluetě bylo něco podezřele jinak. Neseděla sošně v sedle, hledě z výšky do otevřené krajiny. Chvíli mi trvalo, než jsem byl ochoten smířit se s tím, co vidím: I na nějakých sto metrů byla patrná ta generačně sehnutá hlava a v ruce, která nedržela uzdu, chytrý mobil. Jako novinář vím, že to není story, kterou lze prodat Hollywoodu. Příběhem by bylo, kdyby do chytrého mobilu hleděl chytrý kůň a nevěřícně kroutil hlavou nad šlendriánskou grafikou satelitní navigace, nebo tak něco.