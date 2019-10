Spor Prahy s Pekingem o jedné Číně se rozhořel v době, kdy řada turistických destinací úpí pod návalem výletníků a otázkou dne se leckde stalo, jak tento otravný hmyz redukovat. Jelikož je ale svět jednou velkou spojenou nádobou, když se jedné destinaci uleví, ty další budou ještě více praskat ve švech.

Ivan Hoffman | Foto: Archiv

My, venkované, naštěstí nemáme Karlův most ani Koloseum, a tak nehrozí, že nás zaplaví Číňané, kteří se vyhnou nepřátelské Praze. Spekuluje se, že letadla s Číňany si to namíří do Chorvatska. Morava tedy bude ušetřena.