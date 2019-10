Stalo se to 26. září po poledni, kolem druhé. Nad hlavami nám bzučel dron. Nejprve kroužil kolem pozemku, až nakonec zaparkoval ve vzduchu, nějakých deset metrů nad střechou domu.

Ivan Hoffman | Foto: Archiv

Zřetelně bylo zdola vidět, jak hledá ideální úhel pohledu, aby pořídil dobrý snímek či video. Nezvaný vetřelec se zdržel dobrých pět minut. Dost dlouho na to, abych ho eventuálně zneškodnil. To bych ale musel vědět, jak a čím. Takže jsem se pouze skrze to droní oko mračil na obsluhu, ať už to byl kdokoli.