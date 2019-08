Může to být tím, že jde o jejich poslední společnou práci. A je pikantní, že připomenutím končících Beatles se Británie nostalgicky naladí na končící členství v EU, jež má zmíněnou reedici těsně následovat.

Beatles ovlivnili a stále ovlivňují mraky hudebníků. Z řady písní se staly evergreeny a standardy. Skladby, které na desky věnované Beatles vybrali před nedávnem Al Di Meola (All Your Life, 2013) a Bill Frisell (All we are saying…, 2011), ukazují, co se s odstupem let nejvíce vrylo muzikantům, nikoli selektorům, pod kůži. Z Abbey Road skoro nic. Pouze Frisell vzpomněl na Come Together. A když hrál Lennona s McCartneyem před třiceti lety Acker Bilk, také si z Abbey Road nic nevybral.

Kdyby se publikum drželo vkusu muzikantů, asi by se víc než Abbey Road prodávala LP Rubber Soul. Je na ní píseň In My Life, ve které se John Lennon ve svých pětadvaceti ohlíží za minulostí. Tu píseň si od Beatles naposledy půjčila Diana Krall, před ní ji zpívali Ozzy Osbourne, Johny Cash, Rod Stewart, recitoval ji Sean Conery a hrají ji samozřejmě i zmínění Bill Frisel a Al Di Meola, který mimochodem své beatlesovské album nahrál ve studiu Abbey Road.

Tím pádem chodil do práce po přechodu, na kterém v pátek 8. srpna 1969 Ian Macmillan fotografoval Johna, Paula, George a Ringa. Nějak to uteklo. Beatles jsou sice na té desce stále stejní, ale svět se hodně změnil. Změnila se i Británie. Poněkud se vytratila a kdo ví, zda se brexit stane impulsem, jak se vrátit v čase a něco z té staré dobré původní beatlesovské Británie vzkřísit.

Nejde přitom jen o Brity. Z nedávného průzkumu STEM plyne, že důvěra v Británii klesá i u nás. Výzkumníci se sice domnívají, že to může být kvůli brexitu, ale když ve stejném průzkumu zaznamenali v posledních dvou letech i značný pokles důvěry v USA, Německo a Francii, a k tomu růst důvěry v Rusko, asi to bude složitější.

Třeba to nebude tak, že bychom si Brity ošklivili, že se chtějí trhnout z lepší společnosti. Možná u mnoha lidí doplácejí na to, že o tom jen mluví a skutek utek. Tak či tak – než se ukáže, co bude po brexitu, připomeneme si s Beatles, co bývalo.