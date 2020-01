Už od pondělí, kdy se objevila ta smutná zpráva, přemýšlím, jak se s Jaroslavem Kuberou rozloučit. Nejprve mi spontánně přišlo na mysl, že odchází jeden z posledních autentických politiků, které už téměř kompletně vystřídali nemastní-neslaní náhradníci. Anebo že výhodou regionálních osobností, které se prosadí v Praze, je, že jsou odněkud, že někde mají kořeny a mají se kam vracet.

Ivan Hoffman | Foto: Archiv

Jak si ale čtu, co kdy Jaroslav Kubera řekl a jak se na něj vzpomíná, dochází mi, že jeho odkazem nebude nostalgie za tím, co pominulo. Kuberovým odkazem bude inspirace, jak se o to, co je rozumné a normální, nenechat připravit.