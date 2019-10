Týden Ivana Hoffmana: Svátek pro pamětníky

Pamětníci a s nimi zvídavá mládež s vřelým vztahem k historii si v pondělí připomenou stát, který zde zanikl na Silvestra roku 1992. Měl své sympatizanty i kritiky. Některým sousedům byl pro smích, jiným ležel v žaludku, velkým byl u ponožek, ale já na Československo vzpomínám rád. V dobrém i ve zlém to byl můj domov a ani po letech si neumím představit, že bych ho někdy opustil. V Československu se narodili mí rodiče, všichni mí přátelé a blízcí. A i za to, co z mého státu zbylo, jsem nakonec vděčný osudu. Je to skvělé místo pro život.

Ivan Hoffman | Foto: Archiv