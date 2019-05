Týden Ivana Hoffmana: Svoboda a řád

Po dlouhých deseti letech jsem na pár dní opustil schengenský prostor. Vlastně to byla příjemná zkušenost. Na slovinsko-chorvatské hranici jsem si osobně ověřil, že Slovincům záleží na tom, aby do schengenského prostoru z Chorvatska nepronikly nějaké nežádoucí osoby. Příjemné ale bylo i zjištění, že Chorvaté pečlivě dbají na to, aby k nim nějaké nežádoucí osoby nepronikly ze schengenského prostoru.

Ivan Hoffman | Foto: Archiv

Zatímco na hranici česko-rakouské a rakousko-slovinské má člověk díky chybějící kontrole pocit volnosti, svobody, na přechodu mezi Slovinskem a Chorvatskem s povděkem eviduje, že pohraniční policie dohlíží nad bezpečností a garantuje řád. Doklady osádky německého auta před námi studovali pečlivě a dlouze, naše vůbec. Mám pro to svou teorii, ale nechci do této úvahy o svobodě a řádu zatahovat migranty. Týden Ivana Hoffmana: Konečně špatně Přečíst článek › Svoboda a řád jsou srovnatelné hodnoty, které se vzájemně doplňují. Řád bez svobody bývá autoritářstvím, diktátem, svoboda bez řádu pak chaosem, svévolí. Bez svobody není pokroku, bez řádu stability. Jsou údobí, kdy více tíhneme ke svobodě, a jsou časy, kdy více postrádáme řád. Benediktovo „zachovej řád a řád zachová tebe“ nicméně platí už od 6. století, a dnes víc než kdysi. Prožíváme dobu, kdy se v schengenském prostoru přeceňuje svoboda pohybu a bagatelizuje řád. Souvisí to asi s globalizací, ale je to pikantní v kombinaci s eurounijním důrazem na legislativní unifikaci kontinentu. Pokud jde o Chorvaty, přišlo mi, že aktuálně nemají důvod se Schengenu otevírat a rezignovat na kontrolu, kdo se bude koupat v Jadranu. Týden Ivana Hoffmana: Katedrála Matky Boží Přečíst článek › Umím si představit, že se v letní turistické sezoně budou na hranici kvůli kontrolám tvořit fronty a schengenským řidičům potečou nervy. Nyní ovšem byly silnice volné, domorodci přátelští a policisté shledali důvěryhodnými příchozími nás, majitele psů všech plemen a také rozhodčí ze všech koutů světa. A v této důvěryhodné, svobodné společnosti se pak v soutěžení, jež mělo řád, stal náš pejsek chorvatským šampionem! Nikomu neberu přesvědčení, že schengenský prostor je něco lepšího. Podle mé čerstvé zkušenosti ovšem za jeho hranicemi jsou doma prima lidé. A podle toho, co vím z druhé ruky, tak i na jiných kontinentech. Všude tam, kde je v harmonii svoboda a řád. Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku. Týden Ivana Hoffmana: Hrdina i padouch Přečíst článek ›

Autor: Ivan Hoffman