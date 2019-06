Koho baví tenis a sleduje probíhající Roland Garros neboli French Open, nemůže přehlédnout, jak rozdílné je soutěžení tenistů a soutěžení tenistek. Zatímco v mužském pavouku postoupili mezi nejlepší čtyři nejvýše postavení hráči aktuálního žebříčku ATP, mezi ženami si už všechny favoritky sbalily kufry a do semifinále se probily hned dvě nenasazené teenagerky.

Ivan Hoffman | Foto: Archiv

Nabízí se vysvětlení, že mužský tenis je pro „staré“ zatímco v ženském je „stáří“ handicap! Je ale možné, že kdyby ženy hrály na tři vítězné sety jako muži, vítězství těch zkušenějších by byla častější. Když nasloucháme, jak ženský tenis komentují muži, co chvíli slyšíme, že v ženském tenise se může stát něco, co by se u mužů nestalo, čili že ženy jsou slušně řečeno nevyzpytatelné.