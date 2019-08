Mám k této kauze velmi osobní vztah. Byl jsem u Karlova mostu jen pár hodin před tím, než tam za rozbřesku dorazil pan Černý s vysokotlakou pistolí s horkou vodou a párou. V přilehlém kostele Nejsvětějšího Salvátora se totiž ženil můj synovec, který má mimochodem stejné jméno jako dotčený slavný most a stejné příjmení jako dobrovolník, který z něj smyl neuctivé graffiti dvou německých výtvarníků!

Svět je, jak známo, malý a o náhody v něm není nouze, přesto se člověk neubrání pokušení hledat v těch náhodách nějaké znamení. Třeba je to takto: Vstoupí-li na Karlův most krásná nevěsta s ženichem, který se jmenuje Karel, obratem se stane s mostem něco pěkného, čeho by se nikdo nenadál… Náš příběh o ušlém zisku restaurátorů lze brát jako úsměvnou kuriozitu, ale také jako skandál s univerzálním přesahem. Je to příběh o expertech, kteří jsou buďto nekompetentní, anebo vychytralí, když na jednoduchý problém zištně hledají složité know-how. Žádná třetí možnost není.

Svěřit svět expertům je drahý špás. Znamená to rezignaci na prostá, levná čili rozumná řešení. Experti se nejprve zbaví laické konkurence, když svou živnost podmíní držením licence. Následně mezi sebou uzavřou dohody o neútočení, spojí se do kartelů, rozdělí si trh, aby pak už jenom natahovali ruce a dělili si kořist. Jsou to experti, kdo prodražují zdravotnictví, stavebnictví, zemědělství či dopravu. Bez expertů by nebylo finančního švindlování, v potravinách bychom nekonzumovali pesticidy a ve vodě mikroplasty.

Naplánovat si čtrnáct dní na práci, které je na dvě hodiny, je něco, co normálnímu člověku neprojde. Na to je nutné být expertem. Není divu, že největší koncentrace expertů je tam, kde je nejvíce peněz. Současně není divu, že tam, kde je velká koncentrace expertů, nikdy není peněz dost a spíše chybí. Podobně jako nás nenapadne litovat za ušlý zisk experty od Karlova mostu, lze takový zisk přát i naprosté většině expertů, kteří tvrdí, že se bez nich neobejdeme.

