Jaký bude z té návštěvy užitek, se teprve uvidí. Kritici Turecka si v každém případě správně povšimli, že náš předseda vlády promarnil šanci Turecko poplísnit za aktivity v pobřežních vodách Kyperské republiky, za špatné zacházení s Kurdy a opozicí obecně anebo za nakupování raketové obrany od Putina či vyhrožování migrační vlnou. Není potom divu, že ta návštěva dopadla dobře.

Politika vždy osciluje mezi principiálností a pragmatizmem. I mocné země občas kvůli byznysu pragmaticky přehlížejí prohřešky svých partnerů proti slušnosti. Naopak země malé někdy neodolají pokušení udělit těm velkým špatnou známku z chování, i když se na tom dá jenom prodělat. Vzhledem k tomu, že náš premiér do politiky přišel z byznysu, bylo by překvapivé, kdyby se v Turecku snažil svého hostitele naštvat.

Jen co Andrej Babiš z Turecka odešel, nechal se turecký prezident slyšet, že Turecko nutně potřebuje atomovou bombu. Naštěstí nehrozí, že by ji Turci pořídili u nás, neboť ji naši zbrojaři nemají v nabídce. O zemích s jadernými ambicemi ale obecně platí, že je rozumné s nimi jednat s respektem a držet si zdvořilý odstup. Je naivní jim věřit a je hloupé je provokovat.

Se zahraniční politikou to myslím nebude zásadně jiné než se sousedskými vztahy. O svých sousedech toho vlastně mnoho nevím, ale léta už se s úsměvem zdravíme. Funguje to a pochybuji, že bychom si byli bližší, kdybychom si viděli do kuchyně a vzájemně posuzovali, co kdo dělá či nedělá dobře. Přiznávám, že nevím, zda na sousedních parcelách nehrozí deficit demokracie, anebo jak tomu je za plotem s respektem k ústavě.

V zahraniční politice se předpokládá, že dodržování pravidel vyžaduje dozor. Pokud ale není shoda na pravidlech, nedělá dozor dobrotu. Navíc politici k životu potřebují nepřítele, což je něco, co v normálním životě nedává smysl. Mohli bychom si samozřejmě se sousedy házet přes plot odpadky, krást si zeleninu. Anebo otrávit psa. Proč bychom to ale dělali? Soudím, že čím méně nepřátel nám pan premiér pořídí, tím lépe.

