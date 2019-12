Ani v tomto požehnaném předvánočním čase jsme nedokázali udělat výjimku a opět jsme se pokusili rozetnout gordický uzel českého vzdělávání. Poslance bez výjimky už nebaví koukat na Plivání, výhrůžky i bití. Žáci šikanují učitele stále drsnějšími způsoby a nic nepomáhá jejich soustavný zájem o Materiální podmínky škol. Jsou lepší, výsledky žáků ale nikoliv.

Nedivme se tedy, že ti malí hajzlíci naše zákonodárce pěkně… myslím, že vyvádějí z rovnováhy je to správné sousloví pro tyto dny. A tak se rozhodli jim dát dárek. Nebo nerozhodli? Sněmovna znovu nerozhodla o zrušení povinné maturity z matematiky. Myslím, že nejsem jediný, kdo se ve výsledcích práce našich zákonodárců ztrácí.

Na druhou stranu, buďme k sobě před Štědrým dnem upřímní. Kolik lidí, kteří měli to štěstí a prošli českým vzdělávacím systémem, si myslíte, bude vědět, proč se ten plynový obr vzdálený od nás bůhvíkolik parseků jmenuje Makropulos. Vědci našli jméno pro českou exoplanetu, obíhá Absolutno, a to je hvězda, můžete jim třeba poradit.

A pak zavtipkovat, že jestli to takhle bude pokračovat dál, tak její exoměsíce by se mohli jmenovat Hordubal nebo Dášenka. No, a pak už si jen ty pochechtávající lidi spočítejte, pokud tedy bude koho počítat. A mimochodem, víte že V Jindřichově Hradci někdo podřezal kozu z betlému. Poté si ji odnesl a stále se neví, kdo to mohl být a jaký měl motiv? Bude snadnější najít pachatele, nebo Čapka ve vesmíru?

Let it snow.

Co je to Zkrat?



Zkratkovité a nekorektní asociace po přečtení titulků, které se minulý týden objevily na Denik.cz. Vytučněný text jsou prolinkované titulky na články. Zbytek jsou asociace.