My dnes ale začneme něčím jiným. Jedním významným a ukradeným výročím. Před 140 lety rozsvítil Edison svou první žárovku. Jejím vynálezcem však nebyl, což vědí všichni opravdoví Češi. Cimrmanova „járovka“ prožnula temnotu světa dříve. Naštěstí náš nejznámější Čech a velký vlastenec nezanechal po sobě jen tento vynález. On se sice zaslouženého metálu od mocnáře nedočkal, naštěstí jsou na tom dnes jeho nástupci výrazně lépe.

Letos prezident Miloš Zeman letos udělí 43 vyznamenání. Řád dostanou Klaus i Boček, ten první jmenovaný zanechal v našem národě nesmazatelnou stopu, podobnou té Cimrmanově, ten druhý je opravdový válečný hrdina. A co řekl premiér Babiš ke státním vyznamenáním? Já bych určitě vícero z navržených nenominoval, aby pak stejně Zemanův seznam podepsal.

Jako každý rok i letos Udílení vyznamenání bude bez některých politiků. Nepřijdou Fiala či Pospíšil a další, kteří z nejrůznějších důvodů jsou ve sporu se současným hradním pánem. Stejně tak se v tento den opět nedočká šéf BIS Koudelka povýšení do generálské hodnosti. To je tak, když se někomu podíváte na jeho Připravované kyberútoky. České tajné služby rozbily síť, kterou vytvářeli Rusové, takže se už není ani čemu divit. Ale jak říká náš vrchní velitel: Jsou to jen čučkaři. Jenže tihle čučkaři boří Rusům jejich bábovičky.

Mimochodem, když jsme u těch čučkařů… Podle všeho dojde na Další zpoždění brexitu. Tusk doporučil evropským lídrům, aby odklad podpořili. Johnsonovi se prý bouří žvanírna, tedy parlament. No, přiznejme si, že tohle by se třeba v Rusku nestalo.

Co je to Zkrat?

Zkratkovité a nekorektní asociace po přečtení titulků, které se minulý týden objevily na Denik.cz. Vytučněný text jsou prolinkované titulky na články. Zbytek jsou asociace.