Urválková, pardon Válková, Valachová, Křeček… A vítězem nevypsané soutěže o nejkvalitnějšího kandidáta na ombudsmana se stává… Křeček. Přiznat se tomuto politickému nestorovi musí, že v 81 letech se jedná o kva-litní výkon. I když mu to paní profesorka usnadnila.

Martin Kratochvíl. | Foto: Deník / Divíšek Martin

Na druhou stranu, nebuďme na ni jen zlí. Ono když vám šéf i prezident řeknou, že už kandidovat nechcete, tak co naděláte, že? A co že ti pánové paní profesorce řekli? Zcela jednoznačný byl Babiš: Válková by měla odmítnout. Urválek byl „esesák“. Jen upřesníme: Urválek byl komouš, který poslal Miladu Horákovou na šibenici. Tedy když už s ním kdysi mladá paní profesorka něco sepisovala, neměla by dnes toužit po postu ochránce lidských práv. I proto prezident Zeman stáhl nominaci Válkové na post ombudsmanky, ale zároveň dodal směrem k paní profesorce pár milých slov: Vážím si toho, že se Helena Válková nominace vzdala. Tak určitě.