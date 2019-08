Byl to týden, kdy se vůbec nehovořilo o Antonínu Staňkovi. A to jeden divže neznervózní. Navíc licitace o jeho post byla dramatická.

Martin Kratochvíl. | Foto: Deník / Divíšek Martin

Vše začalo dvojznačnou informací, že Babiš chce pokračování koalice. Šmarda by se ale měl vzdát nominace. Špičky ČSSD povytáhly obočí, takže premiér musel přitvrdit, aby nedošlo ke zbytečnému omylu. Šmarda není dobrý kandidát. Ve vládě bych s ním neseděl, řekl Babiš. Nene, je to dobrý kandidát, v opeře ostudu neudělá, on bude ministrem, oponovala sociální demokracie.