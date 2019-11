Kdo je v Česku nejmocnější? Situace na šachovnici se opět proměnila. Jednou z důležitých zpráv minulého týdne byl totiž návrat soukromé televizní stanice zpět do jedněch konkrétních českých rukou.

Martin Kratochvíl. | Foto: Deník / Divíšek Martin

Televize Nova mění majitele. Kellnerova PPF kupuje CME za 48 miliard, což je neuvěřitelný balík, za který by bylo moře dálnic. I proto by si Petr Kellner měl rozmyslet nějaké větší zásahy do programového schématu stanice. Ulice a Ordinace prostě musí žít, jinak má Petr i celá republika problém. On totiž Stát omezí dotace na závislé. Zvýší to kriminalitu, varují neziskovky, se kterými zcela výjimečně fanoušci obou seriálů souhlasí.