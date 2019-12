Syn druhého českého prezidenta Václav Klaus mladší si rýpl do německých „vánočních“ trhů. Lžete, oponují lidé, Němci jim stále říkají Weinachtenmarkt, stačí si jen trochu zagůglovat. A co na to synátor? Ten, když má promluvit, tak mlčí. Ale není to jen Václav Klaus ml. I Martin Pecina. Se spornými zprávami se roztrhl sociální pytel, až na to musela opět zareagovat BIS: Nejvíc loni škodili proruští aktivisté a jejich dezinformace, opět varuje.

Jak se dají ti aktivisté poznat? Třeba tak, že je pro ně důležitá při rozhodování o budoucnosti malého dítěte odpověď na otázku: Věříš na Ježíška? Protože jinak, O sirotcích mluvit nebudeme. Poslanci odmítli zařazení nového bodu do programu a syrské děti, toho času v táborech na řeckých ostrovech, českou předvánoční kotlinu nepoznají.

A podobně to dopadlo na naší vládě odborníků s plánem na sousedskou výpomoc. Ono totiž Německo má nový návrh na přerozdělování migrantů. Česko plán odmítne, i když se s ním ještě neseznámilo, ale to nevadí, protože je přece od Angely.

Závěrem pro vás máme dvě důležité zprávy, které spolu dohromady i s výše uvedeným mohou, ale nemusejí souviset. Cesta ministra Tomana skončila předčasně. Rusové mu neumožnili přelet, což je hodně divné, protože, jestli by to takhle pokračovalo dál, tak by mohli dělat problémy třeba i panu prezidentovi. A ta druhá je, že i nadále Řeporyje pijí Rusům krev kvůli vlasovcům. Máme vás na salámu! vzkazuje jim Novotný, starosta obce, kterému mimozemšťané pomáhajís levitací řeporyjských autovraků.

Co je to Zkrat?

Zkratkovité a nekorektní asociace po přečtení titulků, které se minulý týden objevily na Denik.cz. Vytučněný text jsou prolinkované titulky na články. Zbytek jsou asociace.