Proto dnes budou Posílené spoje a plné hotely. Na loučení s Gottem se chystá policie i dopravci. Pro smuteční hosty je pozvánka na rozloučení Veliká pocta. Margita zazpívá na Gottově zádušní mši skladbu Andělský chléb, Duka ji pak bude sloužit. Přesto všichni dnes nebudou ctít Státní smutek za Gotta. V některých obcích zábava nepočká. Na druhou stranu je ovšem jisté, že na nich, tak jako vždy, Gottovy hity zaznějí. Andělský chléb to asi nebude, ale Hej, páni konšelé by se celkem pro dnešní čas hodila. Tečku za státním smutkem pak udělá prezident. Miloš Zeman za rok udělí Karlu Gottovi Řád bílého lva. Letos vyznamená Klause, proto to zdržení.

Naštěstí se vše netočí jen kolem Václavů Klausů. Například ikonický lékař a exhejtman David Rath nastoupil do vězení. Sankci deset milionů nezaplatil, tak jen doufejme, že si na ni pilnou prací během těch let za mřížemi vydělá. Problémy má ale i bývalý člen pohotovostního pluku VB. Jistě to ale budou jen pomluvy a kampaň. On by určitě nezplodil Další plagiát. Komunistický poslanec Ondráček opisoval v disertační práci, zní jeho obvinění, které by se dalo shrnout i do lakonického: Bil a ještě opisoval.

Chytráky ale nemáme jen u nás. Takto obhajoval útok Turků na naše spojence v boji proti IS prezident USA Trump: Kurdové jen bojují o svoje území a nepomohli nám s Normandií. Na takové prohlášení opravdu potřebujete stabilního génia se skvělou a bezkonkurenční moudrostí, jak o sobě sám prohlašuje. Příště se tenhle borec třeba vykašle na nás. Pomohli jsme snad Custrovi v bitvě u Little Big Hornu?

Co je to Zkrat?



Zkratkovité a nekorektní asociace po přečtení titulků, které se minulý týden objevily na Denik.cz. Vytučněný text jsou prolinkované titulky na články. Zbytek jsou asociace.