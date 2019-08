Po vandalském útoku na naši ikonickou památku bylo jasné, co se bude dít. Restaurátoři se pustili do práce. Graffiti z Karlova mostu zmizí do půlky srpna, oznámili po pár dnech hloubání. Ten termín nikdo nerozporoval, protože tomu nikdo nerozumí. Tedy až na jednoho muže, který se čištěním počmáraných zdí zaobírá. Jeho ilegální čin pak nabral až fantaskní obrátky.

Nejdříve promluvili památkáři, že Očištění Karlova mostu bylo neodborné. Případ řeší policie, která intenzivně pátrala po vandalském čističi. Ten nakonec z přítmí vystoupil. Muž, který odstranil graffiti z Karlova mostu, se přihlásil. Nic nepoškodil, zněla následující překvapivá zpráva. Ono lze také jen těžko něco poničit vodou, že? Co z toho pro památkáře a restaurátory plyne? Snad jen to staré známé, že co je mokré, to je čisté.

Zda se z některých dotčených památkářů a restaurátorů stanou vbrzku čerství nezaměstnaní, nevíme, ale podle všeho se nemusejí obávat, protože Roboti míří na pracovní trh. Stát se chystá pomoci nezaměstnaným, což oni, ti nezaměstnaní, zcela nepochybně uvítají.

Zářnou budoucnost mají roboti i v naší justici, což nejspíše pro změnu neuvítají justiční pracovníci a obžalovaní. A není to žádná Soudní sci-fi: robot předčítá rozsudek už dnes, zítra může žalovat a pozítří rovnou soudit. Potom by se takový proces netáhl roky, ale hotovo by bylo v cukuletu. Rychlost by to byla tak ohromující, až by z toho justiční pracovníky hlava bolela.

Proto je jen dobře, že Nová léčba migrény pomůže nejen pacientům. Uleví i firmám, úřadům a soudům, které tak nebudou muset z častých migreniků dělat čerstvě nezaměstnané.

Co je to Zkrat?

Zkratkovité a nekorektní asociace po přečtení titulků, které se minulý týden objevily na Denik.cz. Vytučněný text jsou prolinkované titulky na články. Zbytek jsou asociace.