Babiš uspěl, Hamáček propadl. Co eurovolby vypověděly o domácí scéně? Jak nám to odborníci vysvětlili? Co si máme o tom všem myslet?

Eurovolby jsou pro ČSSD debaklem, shodli se politologové. ANO se fiasku vyhnulo, avšak bylo to jen o fous, a radovat se tak rozhodně nemůže. Navíc se dá čekat, že se brzy opět začnou řešit Dotace pro velké zemědělce. Kvůli eurovolbám jsou v ohrožení, ale co si budeme povídat, stejně to bude jen zase nějaká účelovka. Proč by měli dostávat peníze jen malí farmáři, že ANO? Postavili někdy alespoň psí boudu? Naštěstí už je vyřešen ten Spor o toustový chleba. STAN vyzývá Agrofert k vrácení stomilionové dotace, ostatní pohoršeně kroutí hlavami, náměstí v republice se zaplňují, ale víc se toho stejně nestane. Raději v to doufejme, protože, jak jistě víte, Na palubě letadla s premiérem Babišem se střílelo. Událost řeší GIBS, zasažen byl prý jen dezertní vozík. Zda na něm byly výrobky z nové linky holdingových pekáren, zatím není jisté.

Jásot nezaznívá po volbách ani od sociálních demokratů. Nejvíc se kaboní v Lidovém domě jejich předseda, a toto řekl Hamáček po nezdaru: Výsledek je tvrdá rána, restart ČSSD musí být silnější. Jenže zatím to vypadá, že se strana chystá spíš přejít do ilegality, jen aby své voliče nenaštvala.

My tady furt řešíme nějaké volby do vzdáleného Evropského parlamentu, a přitom naši zem hodlají ovládnout hejna nájezdníků, co si libují v pití lidské krve. Česko je na pokraji komáří kalamity. Stačí několik teplých dní. Tak se na to připravte. A nakupte si insekticidy, než je Brusel zakáže.

Co je to Zkrat? Zkratkovité a nekorektní asociace po přečtení titulků, které se minulý týden objevily na Denik.cz a Dotyk.cz. Vytučněný text jsou prolinkované titulky na články. Zbytek jsou asociace.